Comienza a regir la ampliación del estacionamiento medido en Santa Rosa

A partir del lunes 3 comenzará a funcionar el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en la zona ampliada de la capital pampeana, en cumplimiento de la Ordenanza N° 6472/2021, modificada por la Ordenanza N° 7161/2025, que unifica las áreas de microcentro y macrocentro bajo un mismo esquema regulatorio.

La extensión del SEM tiene como propósito ordenar el tránsito en el micro y macrocentro, promover la rotación vehicular y facilitar el acceso al área central de Santa Rosa.

Desde esta fecha, el personal de la Dirección de Tránsito iniciará los controles en el perímetro establecido.

El estacionamiento medido se aplica en la zona céntrica de lunes a viernes de 8 a 14 y de 16 a 20 horas; y en la zona de la terminal de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Al mismo tiempo, se informa que el municipio trabaja para incluir nuevas formas de pago virtuales.

¿Quiénes pueden solicitar la eximición del pago?

Según la Reglamentación vigente (Res. 884/25 y Disp. 104/25 de la Municipalidad de Santa Rosa), pueden tramitar la exención del pago de la tarifa del SEM:

– Personas con discapacidad (hasta dos vehículos).

– Veteranos de Malvinas.

– Vehículos destinados a servicios públicos directos o indirectos: prensa, autos oficiales, Policía, Bomberos, médicos, docentes y Defensa Civil.

¿Qué beneficio se otorga a los frentistas?

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la eximición del pago del SEM para quienes residan en viviendas unifamiliares dentro de la zona regulada. Podrán acceder propietarios e inquilinos que tengan declarado en su DNI el domicilio correspondiente, con o sin cochera.

El beneficio alcanza a un vehículo por domicilio y habilita a estacionar dentro de un radio de 200 metros de la vivienda. La exención rige en toda el área del SEM (microcentro y zona ampliada).

¿Cómo realizar el trámite?

La gestión es completamente digital, gratuita y de sencilla realización. Para iniciar el proceso, se debe ingresar a https://transitodigital.santarosa.gob.ar/eximiciones, seleccionar el tipo de exención, revisar los requisitos y contar con la documentación solicitada. Luego, hacer clic en “Realizar Solicitud”, crear un usuario, validar el correo electrónico y completar el formulario online adjuntando los archivos requeridos.

Si la documentación es correcta y la solicitud procede, en un plazo de tres días hábiles se enviará por correo electrónico la oblea que deberá colocarse en el parabrisas del vehículo. La exención tendrá vigencia hasta el 10 de diciembre de cada año y deberá renovarse anualmente.

¿Cómo funciona la App del SEM Santa Rosa?

La aplicación “SEM Santa Rosa”, disponible en App Store (iPhone) y Google Play (Android), permite administrar el estacionamiento de manera práctica:

– Consultar zonas de cobertura y disponibilidad de espacios.

– Iniciar y finalizar el estacionamiento desde el celular, Telegram, Facebook Messenger o puntos de venta.

– Cargar y transferir saldo.

– Consultar puntos de venta adheridos.

– Recibir avisos de multas a vencer y pagar infracciones