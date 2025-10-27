En Castex, licitan la concesión de la cantina del Complejo Polideportivo municipal

La Municipalidad de Eduardo Castex anunció la licitación para otorgar la concesión de la cantina del Complejo Polideportivo Municipal, ubicado en la ruta nacional Nº35 y ruta provincial Nº102.

La compra del Pliego de Bases y Condiciones Generales será en la oficina de Recaudación de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 horas.

Las propuestas se deberán entregas en sobres cerrados con la documentación requerida hasta 1 hora antes de la apertura.

La apertura de sobres se realizará el miércoles 12 -a las 10 horas- en la municipalidad.

Las consultas se podrán realizar al teléfono (2334) 445166