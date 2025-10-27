lunes 27, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

En Castex, licitan la concesión de la cantina del Complejo Polideportivo municipal

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Complejopolideportivomunicipal cantina 27octubre2025

La Municipalidad de Eduardo Castex anunció la licitación para otorgar la concesión de la cantina del Complejo Polideportivo Municipal, ubicado en la ruta nacional Nº35 y ruta provincial Nº102.

La compra del Pliego de Bases y Condiciones Generales será en la oficina de Recaudación de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 horas.

Las propuestas se deberán entregas en sobres cerrados con la documentación requerida hasta 1 hora antes de la apertura.

La apertura de sobres se realizará el miércoles 12 -a las 10 horas- en la municipalidad.

Las consultas se podrán realizar al teléfono (2334) 445166

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300Refrigeradossantiago 26octubreTecnohuose banner setiembre2025Comisiones elpalomo 19octubre2025
Festival intendentealvear octubr2025 1Sancorseguro banner setiembre2025 lateralAntar banner abril2025