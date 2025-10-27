Horóscopo semanal: Las predicciones del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre 2025

El horóscopo de la semana del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre de 2025 de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos tener cuidado.

Semana marcada por la intensidad emocional del Sol en Escorpio y el inicio de un nuevo ciclo lunar que invita a soltar el pasado, sanar vínculos y renacer desde adentro. Habrá oportunidades de transformación, revelaciones y encuentros cargados de destino.

Horóscopo del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre

♈ Aries (21 de marzo al 19 de abril) 🔥

Semana de acción, pero también de introspección. Algo que parecía trabado comienza a moverse. En lo laboral, una propuesta te exige madurez y compromiso. En el amor, se enciende la pasión, pero deberás controlar los impulsos. Día clave: jueves. Color: rojo rubí. Número de suerte: 11.

♉ Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

🌿 El Sol en tu signo opuesto activa temas de pareja y sociedades. Semana para definir qué querés mantener y qué soltar. En el trabajo, se consolida un proyecto. En el amor, podrías sentirte más sensible y conectado con tus emociones. Día clave: viernes. Color: verde esmeralda. Número de suerte: 6.

♊ Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

💫 El universo te pide enfocarte en tu bienestar. Cambios en rutinas o hábitos te ayudarán a recuperar energía. En el amor, una sorpresa podría reavivar el interés por alguien. En lo laboral, se valorará tu creatividad. Día clave: martes. Color: amarillo dorado. Número de suerte: 3.

♋ Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

🌙 Semana favorable para el amor, los proyectos personales y las expresiones creativas. Si estás en pareja, la relación entra en una etapa más estable. En lo laboral, nuevos desafíos te impulsan a demostrar tu talento. Día clave: sábado. Color: plata. Número de suerte: 7.

♌ Leo (23 de julio al 22 de agosto)

🔥 La energía escorpiana toca tu zona emocional, y podrías sentirte más sensible o nostálgico. En el amor, viejos recuerdos regresan para cerrar ciclos. En lo laboral, tu liderazgo será clave para resolver tensiones. Día clave: miércoles. Color: naranja cobre. Número de suerte: 9.

♍ Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

🌾 Semana de noticias, conversaciones y decisiones importantes. Tu mente estará ágil, pero evitá sobrepensar. En el amor, una charla sincera aclara malentendidos. En el trabajo, brillás por tu organización. Día clave: lunes. Color: azul marino. Número de suerte: 4.

♎ Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

🌸 Los temas financieros y emocionales estarán en primer plano. Es momento de poner orden en gastos y relaciones. En el amor, se fortalece la confianza si sos honesto con lo que sentís. Día clave: domingo. Color: rosa cuarzo. Número de suerte: 8.

♏ Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

🦂 ¡Feliz temporada solar! El universo te empuja a reinventarte. Semana de poder, magnetismo y decisiones que marcan un antes y un después. En el amor, pasión y profundidad. Día clave: viernes. Color: negro con reflejos violeta. Número de suerte: 13.

♐ Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

🏹 Semana para el descanso, la introspección y la planificación. No tomes decisiones apresuradas: el universo te pide observar. En el amor, la distancia puede acercar los corazones. Día clave: martes. Color: violeta. Número de suerte: 5.

♑ Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

🌠 La Luna nueva te impulsa a proyectar metas a largo plazo. En lo laboral, tus esfuerzos comienzan a dar frutos. En el amor, nuevas amistades o contactos despiertan tu interés. Día clave: sábado. Color: gris perla. Número de suerte: 10.

♒ Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

🌬️ Semana de protagonismo profesional: podrían reconocerte o proponerte algo importante. En el amor, necesitás más espacio personal para ordenar emociones. Confía en tu visión. Día clave: jueves. Color: turquesa. Número de suerte: 22.

♓ Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

🌊 Semana de expansión interior. Sentirás ganas de aprender, viajar o cambiar de entorno. En el amor, una conexión espiritual se fortalece. Dejá que la vida te sorprenda. Día clave: domingo. Color: celeste agua. Número de suerte: 12.

💫 Consejo general de la semana: “El Sol en Escorpio y la Luna nueva traen la oportunidad de renacer. Lo que se cierra, se transforma. Lo que duele, enseña. Esta semana el universo te pide soltar para abrir espacio a lo nuevo.” 🌕🌱