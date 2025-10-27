Hospital de Guatraché sumó profesionales y tecnología

El Gobierno de La Pampa continúa consolidando la Red Provincial de Salud con la incorporación de nuevos profesionales y equipamiento médico. En el Hospital de Guatraché se sumó el bioquímico Lautaro Altieri, lo que eleva a tres el número de especialistas en el laboratorio, y se entregó tecnología de última generación para mejorar la capacidad diagnóstica y preventiva.

El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, destacó que el fortalecimiento de la red sanitaria “es una decisión política del gobernador Sergio Ziliotto” y forma parte de una planificación que “ubica a la salud entre las políticas públicas prioritarias del Estado provincial”.

La directora del hospital, Ruth Villagra, explicó que el laboratorio brinda servicios a Guatraché y localidades vecinas como General Campos, Santa Teresa y la colonia Menonita, con análisis de sangre, orina, estudios hormonales y de enfermedades de transmisión sexual. La mayoría de los estudios se resuelven en el día y los turnos se otorgan en la misma semana.

El hospital también recibió un electrocardiógrafo portátil digital y tensiómetros electrónicos, que permitirán integrar estudios a la historia clínica digital y fortalecer las acciones de prevención de hipertensión arterial.

Además, la institución ofrece atención médica general, ginecológica y obstétrica; radiología y laboratorio con guardia activa las 24 horas; internación, psicología, psiquiatría y vacunación. Villagra subrayó la importancia del trabajo comunitario y extramuro “para construir salud desde la participación activa de la población”.

En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, el hospital realizará una jornada de sensibilización el sábado 25 de octubre en la plaza local, con el objetivo de promover controles y difundir información sobre detección precoz.