lunes 27, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
La Cospec Ltda reprogramó el corte de energía eléctrica en Eduardo Castex

Cospecltda trabajadores tranformador reparacion 31julio2025

La Cospec Ltda informó que el corte energía eléctrica previsto para este lunes 27, se suspendió razones  climáticas y se realizará este martes 28, desde las 6.30 hasta las 7.30 horas, para realizar tareas de mantenimiento.

El área comprendida está delimitada hacia el oeste de Avenida del Trabajo; desde la calle Rivadavia al cardinal norte hasta la ruta provincial 102; desde la calle Bautista Alberdi hacia el sector sur; y además afectará a la zona rural de Conhello.

En el lapso establecido, los operarios de la cooperativa realizarán los trabajos necesarios para mejorar la prestación del servicio energético en el sector urbano y rural de Eduardo Castex y Conhello.

El Consejo de Administración transmite  a los asociados que “sepan disculpar las molestias ocasionadas”.

