La Cospec Ltda reprogramó el corte de energía eléctrica en Eduardo Castex

La Cospec Ltda informó que el corte energía eléctrica previsto para este lunes 27, se suspendió razones climáticas y se realizará este martes 28, desde las 6.30 hasta las 7.30 horas, para realizar tareas de mantenimiento.

El área comprendida está delimitada hacia el oeste de Avenida del Trabajo; desde la calle Rivadavia al cardinal norte hasta la ruta provincial 102; desde la calle Bautista Alberdi hacia el sector sur; y además afectará a la zona rural de Conhello.

En el lapso establecido, los operarios de la cooperativa realizarán los trabajos necesarios para mejorar la prestación del servicio energético en el sector urbano y rural de Eduardo Castex y Conhello.

El Consejo de Administración transmite a los asociados que “sepan disculpar las molestias ocasionadas”.