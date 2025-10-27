Lanzan dos becas para la residencia literaria «Bajo el signo de Olga Orozco»

La Secretaría de Cultura de La Pampa convocó a la postulación de dos becas completas para la Residencia Literaria “Bajo el signo de Olga Orozco”, que se realizará desde el 6 al 8 de diciembre en Toay y Santa Rosa.

La actividad es organizada por la Cooperativa Tinta y Tiempo y cuenta con el acompañamiento de la Casa Museo Olga Orozco, a través de la Municipalidad de Toay y del organismo provincial.

Serán tres días de talleres, lecturas y escritura en torno a la obra de la escritora pampeana Olga Orozco, con una mirada poética, sensible y situada.



Quiénes pueden postularse

Personas mayores de 18 años, nacidas o residentes en La Pampa.

Con trayectoria literaria incipiente o intermedia (no se requiere publicación previa).

Personas interesadas en participar de la residencia completa (6 al 8 de diciembre de 2025).



Requisitos para la postulación

Cada aspirante deberá completar el Formulario de Inscripción a Becas y adjuntar:

1. Breve biografía literaria (máx. 10 líneas).

2. Texto de motivación (hasta 300 palabras) donde explique por qué desea participar.

3. Texto original breve (poema o relato, máx. 2 páginas).

4. Copia del DNI (frente y dorso, escaneado o en foto legible).



Selección

Las postulaciones serán evaluadas por el equipo de la Cooperativa de Trabajo Tinta y Tiempo y se tomará en cuenta:

-La calidad y sensibilidad del texto presentado.

-La coherencia entre la propuesta literaria y el espíritu de la residencia.

-La motivación y compromiso expresados en la postulación.



Las becas incluyen alojamiento, comidas, materiales, traslados internos y todas las actividades. No incluye traslado desde la localidad de residencia hasta Toay ni el regreso.



Cierre de convocatoria: 15 de noviembre de 2025