Lanzan dos becas para la residencia literaria «Bajo el signo de Olga Orozco»

Casa museo olgaorozco toay 19octubre2025

La Secretaría de Cultura de La Pampa convocó a la postulación de dos becas completas para la Residencia Literaria “Bajo el signo de Olga Orozco”, que se realizará desde el 6 al 8 de diciembre en Toay y Santa Rosa.

La actividad es organizada por la Cooperativa Tinta y Tiempo y cuenta con el acompañamiento de la Casa Museo Olga Orozco, a través de la Municipalidad de Toay y del organismo provincial.

Serán tres días de talleres, lecturas y escritura en torno a la obra de la escritora pampeana Olga Orozco, con una mirada poética, sensible y situada.

Quiénes pueden postularse

Personas mayores de 18 años, nacidas o residentes en La Pampa.
Con trayectoria literaria incipiente o intermedia (no se requiere publicación previa).
Personas interesadas en participar de la residencia completa (6 al 8 de diciembre de 2025).

Requisitos para la postulación

Cada aspirante deberá completar el Formulario de Inscripción a Becas y adjuntar:
1. Breve biografía literaria (máx. 10 líneas).
2. Texto de motivación (hasta 300 palabras) donde explique por qué desea participar.
3. Texto original breve (poema o relato, máx. 2 páginas).
4. Copia del DNI (frente y dorso, escaneado o en foto legible).

Selección

Las postulaciones serán evaluadas por el equipo de la Cooperativa de Trabajo Tinta y Tiempo y se tomará en cuenta:
-La calidad y sensibilidad del texto presentado.
-La coherencia entre la propuesta literaria y el espíritu de la residencia.
-La motivación y compromiso expresados en la postulación.

Las becas incluyen alojamiento, comidas, materiales, traslados internos y todas las actividades.  No incluye traslado desde la localidad de residencia hasta Toay ni el regreso.

Cierre de convocatoria: 15 de noviembre de 2025

Al formulario de inscripción se puede acceder desde este enlace

Consultas: [email protected]
Instagram: @tintaytiempolibros

