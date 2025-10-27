lunes 27, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Robaron agroquímicos y semillas valuadas en $ 250 millones y hay un detenido

Robo agroquimicos anguil 27octubre2025

Una investigación por “hurto agravado” que llevó adelante por la Policía de La Pampa, permitió recuperar una importante cantidad de agroquímicos y bolsas de semillas sustraídas en la zona de Anguil, cuya valuación supera los 250 millones de pesos.  

La pesquisa, que se extendió durante aproximadamente dos meses, culminó exitosamente tras un operativo conjunto desarrollado entre fuerzas policiales pampeanas y bonaerenses.

La investigación se inició luego de la denuncia de un productor rural por el faltante de agroquímicos y, posteriormente, de bolsas de semillas. Merced al trabajo coordinado entre la Subcomisaría de Anguil, la Unidad Especial de Investigaciones Rurales (perteneciente de la División Seguridad Rural UR-I), la Fiscalía Temática de Delitos Rurales y Conexos y la Policía de Villa Maza (Buenos Aires), se logró identificar a uno de los sospechosos y establecer su vinculación con los hechos.

Robo agroquimicos camioneta anguil 27octubre2025

Durante las tareas de seguimiento, se determinó que el imputado se desplazaba entre la localidad pampeana y la bonaerense de Villa Maza, lo que derivó en la obtención de una orden de allanamiento para un domicilio del Barrio Vial y un exhorto judicial para la vecina provincia.

De esta forma, personal policial apostado preventivamente en Villa Maza observó al sospechoso cuando intentaba movilizarse en una camioneta con diversos elementos en la caja, por lo que fue demorado y trasladado al destacamento local.

Posteriormente, y en cumplimiento del exhorto emitido por el Juzgado de Garantías N° 2, se allanó una vivienda donde se halló la totalidad de los elementos sustraídos, entre ellos una gran cantidad de agroquímicos y bolsas de semillas.

Los productos fueron reconocidos por el damnificado y entregados en depósito judicial, mientras que el vehículo y los teléfonos móviles de los detenidos quedaron secuestrados a disposición de la Fiscalía interviniente.

