Ziliotto advirtió que si el Gobierno llama a dialogar “debe ser una convocatoria amplia”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto (PJ), pidió que tras las elecciones de ayer “se revalorice nuevamente el rol del Congreso” para fortalecer “el federalismo”, pero advirtió que si el Gobierno llama a un diálogo a los gobernadores debe ser “una convocatoria amplia, no basada en el rechazo al que piensa distinto”.

Ziliotto, que triunfó con el peronismo en La Pampa, aseguró que desde su espacio “siempre vamos a estar dispuestos a dialogar, pero con políticas que contengan a todos”, porque “no se puede desarrollar un país con la gente afuera”, dijo en declaraciones a Splendid AM 990.

Para el mandatario pampeano el triunfo de ayer de La Libertad Avanza “fue producto de una fuerte polarización”, en la que la gente castigó “las ambigüedades, las tibiezas, las terceras posiciones”.

“Nosotros planteamos que se plebiscitaba el modelo nacional y que era necesario defender la Pampa y frenar el castigo que reciben todas las provincias argentinas, y tuvimos un respaldo a una posición histórica de defender lo nuestro”, aseveró.

Sostuvo que el Congreso, con su nueva composición a partir del 10 de diciembre “debe darse un nuevo debate”, para “fortalecer nuevamente el federalismo fiscal”, y enfatizó: “Las provincias tenemos que recuperar lo que nos pertenece”.

“Escuche al Presidente decir que revaloriza el rol del Congreso, si es así esperemos estar a la altura del debate, porque si hay mayores recursos para las provincias significará una mayor inclusión para la gente”, subrayó.

Ziliotto recalcó que “en La Pampa a pesar de esta fuerte ola libertaria seguimos poniendo al peronismo triunfante, y lo que más importa es haber recuperado una banca que perdimos en 2021”.

“Colaboramos desde nuestra humildad electoral, pero desde nuestra fuerza ideológica, a sostener el número de legisladores que tenemos en la Cámara de Diputados de la Nación”, dijo aludiendo al número que posee el peronismo en la Cámara baja.