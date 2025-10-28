21° Encuentro de Cine Europeo: Proyectan películas en General Pico y Santa Rosa

En el marco de la 21º edición del Encuentro de Cine Europeo en Argentina (ECE), se exhibirán –el sábado 1 y domingo 2- ocho películas en Santa Rosa y General Pico, con entrada libre y gratuita, informaron la secretaría de Cultura de La Pampa y la Municipalidad de General Pico.

El festival, coordinado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina, cuenta con el respaldo de las embajadas e institutos culturales de Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia, y se proyectarán entre octubre y noviembre en 11 ciudades de Argentina.



En La Pampa, esta XXI edición se llevará a cabo en las ciudades de General Pico (Centro Cultural Medano) y Santa Rosa (Centro Cultural Medasur), en una acción conjunta entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa a través de la Dirección de Innovación en Gestión Cultural y la Municipalidad de General Pico, con la proyección los días 1 y 2 de noviembre.



PROGRAMACIÓN EN GENERAL PICO

Sábado 1:



19 hs: “La última carrera” (República Checa).



21 hs: “Terapia Familiar” (Eslovenia).



Domingo 2:



19 hs: “Gloria” (Italia).



21 hs: “Y el rey dijo, qué máquina tan fantástica” (Suecia).



PROGRAMACIÓN EN SANTA ROSA

Sábado 1:



19 hs: “Hotel Pula” (Croacia).



21 hs: “Tres kilómetros al fin del mundo” (Rumania).



Domingo 2:



19 hs: “Jokes and Cigarettes” (España).



21 hs: “Y el rey dijo, qué máquina tan fantástica” (Suecia).



17 PELÍCULAS

El Encuentro de Cine Europeo propone una selección diversa de 17 películas de 17 países de la Unión Europea, bajo el lema “Miradas que nos acercan, historias que nos transforman”.

La programación 2025 invita a recorrer relatos que reflejan tensiones contemporáneas, vínculos familiares, búsquedas personales y desafíos colectivos, promoviendo el diálogo entre culturas, generaciones y realidades sociales.

Las proyecciones, además de Santa Rosa y General Pico, se realizarán en espacios culturales y auditorios públicos de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Rosario, Salta, San Miguel de Tucumán, Ushuaia y Vicente López.