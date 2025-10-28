martes 28, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Déficit Previsional: La Corte Suprema convocó a una audiencia entre La Pampa y Nación

La Corte Suprema convocó hoy al Estado nacional y a la provincia de La Pampa a una audiencia para el 5 de noviembre por la demanda en relación a la deuda previsional que el Ejecutivo mantiene con esa jurisdicción.

La mediación se llevará a cabo en la Sede de Juicios Originarios del máximo tribunal el 5 de noviembre a las 11 horas.

“Insistiremos en la legalidad de nuestro reclamo y la necesidad urgente de recuperar recursos que nos pertenecen y que el Gobierno nacional nos niega”, sostuvo el gobernador pampeano, el peronista Sergio Ziliotto, tras conocerse la convocatoria de la Corte Suprema.

La administración provincial había presentado una cautelar urgente ante la Corte Suprema por las complicaciones que sufre en materia de financiamiento debido al déficit que provocaron los recortes de aportes correspondientes al Estado nacional desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei.

Ziliotto presentó cautelar urgente ante la Corte Suprema por el déficit previsional
