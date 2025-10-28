Déficit Previsional: La Corte Suprema convocó a una audiencia entre La Pampa y Nación

La Corte Suprema convocó hoy al Estado nacional y a la provincia de La Pampa a una audiencia para el 5 de noviembre por la demanda en relación a la deuda previsional que el Ejecutivo mantiene con esa jurisdicción.

La mediación se llevará a cabo en la Sede de Juicios Originarios del máximo tribunal el 5 de noviembre a las 11 horas.

“Insistiremos en la legalidad de nuestro reclamo y la necesidad urgente de recuperar recursos que nos pertenecen y que el Gobierno nacional nos niega”, sostuvo el gobernador pampeano, el peronista Sergio Ziliotto, tras conocerse la convocatoria de la Corte Suprema.

— Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) October 28, 2025