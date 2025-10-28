Duro fallo de AFA: Gimnasia de Jujuy perdió el partido ante Deportivo Madryn por las amenazas al árbitro

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer este lunes su fallo respecto al escandaloso partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, correspondiente a la ida de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El encuentro, que había sido suspendido hace ocho días por las amenazas de dirigentes jujeños al árbitro Lucas Comesaña, fue dado por perdido para el conjunto local. El resultado oficial quedó 3-0 a favor del “Aurinegro”, que además llega con ventaja deportiva a la revancha.

La decisión se tomó luego de analizar el informe presentado por Comesaña y los descargos de ambas instituciones. En su resolución, el Tribunal aplicó al club jujeño una multa de 2.500 entradas (v.e) y confirmó la pérdida del partido, tal como establece el artículo 15.1 del Código Disciplinario.

Además, citó a declarar al presidente Walter Morales y al secretario Leandro Meyer por su presunta participación en los hechos denunciados. Con esta determinación, Deportivo Madryn se encamina con una ventaja significativa hacia el partido de vuelta, que se disputará el próximo domingo 2 de noviembre a las 16 en el estadio Abel Sastre.

El fallo descartó la posibilidad de reanudar el encuentro, como había solicitado Gimnasia en su descargo, ofreciendo incluso hacerse cargo de los gastos de su rival.

Desde el “Lobo” alegaban que los hechos habían sido malinterpretados y pedían completar los 45 minutos restantes, pero la AFA rechazó el pedido y confirmó la sanción. “Fue un momento muy tenso, algo que no debería pasar nunca en el fútbol”, declaró Comesaña en su testimonio, reafirmando que no existían condiciones de seguridad para continuar el juego.

El episodio ocurrió el pasado 19 de octubre en el estadio “23 de Agosto”, cuando Gimnasia ganaba 1-0 al término del primer tiempo. Según el árbitro, durante el descanso recibió amenazas de dirigentes locales, lo que lo llevó a suspender el partido.

La investigación posterior corroboró los incidentes y derivó en un fallo ejemplar que busca sentar precedente en el fútbol argentino, especialmente en instancias definitorias de ascensos.

Con el 3-0 reglamentario en contra, Gimnasia de Jujuy quedó al borde de la eliminación y deberá ganar por cuatro goles de diferencia en la revancha si pretende avanzar a semifinales, ya que Deportivo Madryn cuenta con ventaja deportiva por mejor posición en la tabla.