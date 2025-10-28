Escándalo en el fútbol turco: Detectaron a 152 árbitros que apuesta activamente

El presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, denunció que de los 571 árbitros que trabajan en las ligas profesionales de su país, 371 tienen cuentas de apuestas y que 152 están apostando activamente.

“Entre ellos hay siete árbitros de primer nivel, 15 árbitros asistentes de la misma categoría, 36 árbitros de divisiones inferiores y 64 árbitros asistentes”, informó el mandamás de la TTF en una conferencia de prensa realizada este lunes en Estambul.

Según el Artículo 57 del Reglamento Disciplinario de la Federación, estos árbitros podrían enfrentar suspensiones de partidos o prohibiciones de arbitrar que van de tres meses a un año. «Pronto serán remitidos al comité disciplinario y recibirán las sanciones correspondientes según nuestros reglamentos», dijo Haciosmanoglu.

De acuerdo a los datos brindados por la Federación, diez árbitros realizaron más de mil puestas cada uno mientras que uno cuenta con 18.227 apuestas.

Vale recordar que en Turquía, los clubes de fútbol suelen presentar quejas sobre las decisiones arbitrales tras muchos partidos y, ocasionalmente, surgen debates sobre la designación de árbitros extranjeros para encuentros nacionales, una historia que sonará familiar para algún que otro conocedor de los orígenes fútbol argentino, que en las décadas del ’30 y el ’40 supo contratar árbitros británicos para contrarrestar sospechas de corrupción.

Volviendo a Turquía, en febrero pasado, el esloveno Slavko Vincic dirigió el clásico de Estambul entre el Galatasaray y el Fenerbahce, siendo el primer árbitro extranjero en 55 años que dirigía un partido de esa envergadura en Turquía.

“Así como estamos limpiando nuestra propia puerta de entrada, los presidentes de los clubes deberían empezar por ellos mismos, sus directivas y sus jugadores y compartir los resultados con transparencia con el público. Si no, seguiremos trabajando con los organismos estatales pertinentes y publicaremos nuestros hallazgos de todas formas”, concluyó el presidente de la Federación.

El cada vez más grande mercado mundial de las apuestas deportivas funciona en Turquía bajo un sistema estatal único, que prohíbe a los protagonistas realizar apuestas en cualquier partido.

Actualmente hay tres argentinos militando en el fútbol turco de Primera División: el delantero Mauro Icardi (Galatasaray), el central exVélez Lautaro Gianetti (Antalyaspor) y el volante exRiver Matías Kranevitter (Fatih Karagümrük).