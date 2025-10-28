Incorporaron nuevos viñedos a la red de monitoreo de la polilla de la vid en La Pampa

Con el objetivo de mantener el estatus fitosanitario libre de Lobesia botrana (comúnmente conocida como polilla de la vid) en La Pampa, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) sumó dos nuevos viñedos, ubicados en Quemú Quemú y Guatraché, a su red de monitoreo contra esta plaga.

De esta forma alcanzan a 29 el total de viñedos en los que, profesionales del Centro Regional La Pampa – San Luis del Senasa, verifican su sanidad por medio de monitoreos quincenales en el marco de las acciones que implementa el Programa Nacional de Lobesia botrana.

En la actualidad, son 38 las trampas instaladas en 286 hectáreas cultivadas de vid, distribuidas en diferentes localidades de la Provincia, como: Gobernador Duval, Casa de Piedra, 25 de mayo, General Acha, Guatraché, Toay, Santa Rosa, Quemú Quemú, Winifreda, Telén, Eduardo Castex, Trenel, Arata, Caleufú y Pichi Huinca.

De acuerdo con el ciclo del cultivo y la biología de la plaga, los monitoreos se realizaron de agosto a mayo, dado que en el resto del año debido a las bajas temperatura la plaga se encuentra en estado de pupa, es decir que, en caso que la polilla existiera, se encuentra inactiva.

Las variedades vitícolas implantadas en territorio pampeano son, principalmente, malbec, merlot, bonarda, pinot, chardonay, tannat, marselan, syra, cabernet y torrontés.

Con este trabajo de vigilancia fitosanitaria, el Senasa aporta sanidad a los futuros productos y contribuye al crecimiento de las economías regionales.