La Cospec Ltda aumentó las bonificaciones para “asociados  ejemplares”: Los beneficiados de octubre

La Cospec Ltda informó que, desde el mes de octubre, los asociados que no registren deudas, participan del sorteo mensual de 50.000 pesos; y quienes abonan los servicios a través de sistemas online accederán a un 50 % extra, teniendo la chance de alcanzar una bonificación de 75.000 pesos.

Los nuevos montos ya se aplicaron en el sorteo realizado el sábado 25, por Lotería Nacional y la nueva suma será acreditada en la factura de servicios de noviembre.

“Desde la entidad recordamos que uno de los requisitos para participar de este beneficio es “no registrar deudas en las facturas al momento de realizarse el sorteo”, indicaron en el comunicado de prensa.

Los favorecidos son:

Número Asociado Extra pago digital Monto

5907 5801 Claudio Marcelo O´Higgins SI $ 75.000

5902 5793 Nora Rosa Díaz NO $ 50.000

7598 8561 Olga Bustos SI $ 75.000

“Saludamos a todos los asociados y felicitamos a los ganadores del mes de Octubre”, agrega el texto de la entidad solidaria de Eduardo Castex.