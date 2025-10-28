Necrológica de Eduardo Castex –  Martes 28

Ha dejado de existir en General Pico el vecino Enrique Oscar Rolhaiser (70 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Miércoles 29, a las 11 horas, en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda
martes 28, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
