Pampeanas se encuentran varadas en Jamaica por el huracán Melissa

Un grupo de turistas pampeanos quedó varado en Jamaica a raíz de la presencia del huracán Melissa, que tiene una categoría 5 y tiene en máxima alerta a la isla caribeña. De todas formas, las personas oriundas de esta provincia están alejadas del epicentro del fenómeno climático y, según dijeron, no corren ningún tipo de riesgo.

Beatriz Lucero, Susana Medina y Zulma Luparia; reconocidas en Santa Rosa por diversas actividades públicas como las desarrolladas en la Facultad de Económicas de la UNLPam, están en Jamaica y tenían previsto para este martes el viaje de regreso al país. Sin embargo, la presencia del Huracán obligó a reprogramar los vuelos y recién podrán embarcarse el viernes próximo, publicó el diario La Arena.

“Nosotros somos un grupo de ocho personas, pero acá nos encontramos con otra pareja de Santa Rosa, así que estamos todos en un hotel junto a más argentinos. Estamos todos muy bien porque estamos al noroeste de la isla y el huracán pasa por otra zona, de todas formas se adoptan medidas de seguridad y de precaución como cerrar los aeropuertos y reprogramar vuelos. Nosotros saldremos el viernes para llegar el sábado a Ezeiza”, le contó Lucero al periodista Daniel Luchelli, de Radio Nacional.

“Estamos tranquilas y bien protegidas. No hay ningún problema y estamos comunicados con nuestra gente, con nuestras familias”, tranquilizó la mujer en su charla telefónica.

Máxima escala.

El huracán Melissa subió este lunes a categoría 5, la máxima dentro de la escala, y amenaza con causar inundaciones catastróficas en el norte del Caribe, incluidos Haití y Jamaica. Se prevé que Melissa se mueva cerca o sobre Jamaica el martes por la mañana y luego cruce Cuba hacia el sureste de las Bahamas durante el miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

«Las condiciones (en Jamaica) van a empeorar rápidamente», advirtió Jamie Rhome, subdirector del centro. «Prepárense para enfrentar esto durante varios días». El centro de Melissa estaba a unos 205 kilómetros al sur-suroeste de Kingston, Jamaica, y a unos 495 km al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba, este domingo por la noche.

La tormenta tiene vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste a 7 km/h, según el NHC. Se prevé que Melissa deje caer hasta 76 centímetros de lluvias en Jamaica y el sur de La Española -la isla que comparten Haití y la República Dominicana-, agregó el centro de huracanes. Algunas áreas podrían recibir hasta 1 metro de lluvia