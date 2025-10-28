Viajó desde Catriló con $ 66 millones escondidos en el baúl y lo descubrieron en Chubut

Un operativo de Gendarmería Nacional en Chubut detectó que un vehículo de La Pampa transportaba más de 66 millones de pesos sin aval legal. El conductor fue notificado en libertad, pero quedó involucrado en la causa.

El operativo fue realizado por Sección “Arroyo Verde”, dependiente del Escuadro de Seguridad Vial “Sierra Grande”. A través de un parte de prensa, indicaron que el pasado lunes se controló “un automóvil procedente de la localidad de Catriló (La Pampa) con destino Comodoro Rivadavia”.

En ese marco, detectaron que transportaba “66.260.000 pesos argentinos ocultos en distintas partes de rodado sin el aval que acredite su legal procedencia, en infracción Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavados de Activos de origen delictivos”. Ante esto, se lo notificó de la causa y quedó en libertad por disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson.

Otros operativos.

Por otro lado, un colectivo de larga distancia fue requisado por Gendarmería Nacional sobre el kilómetro 1.308 de la Ruta Nacional Nº 3 y encontraron tres lagartos. “Al momento de revisar la bodega del ómnibus, los efectivos de seguridad detectaron una encomienda proveniente del barrio porteño de Retiro con destino a la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia, la cual fue sometida al escáner portátil”, informó la agencia NA.

En este aparato, se observó la imagen orgánica de botellas con reptiles pequeños y los funcionarios procedieron a abrir las mismas en presencia de testigos, constatando la presencia de tres lagartos Gecko Cacero Tropical, originarios de África. Los mismos serán entregados a Fauna Regional de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.

Por su parte, en otro operativo, detuvieron la marcha de un vehículo particular procedente de la ciudad rionegrina de Viedma con destino a la localidad chubutense de Puerto Madryn. En esta requisa constataron en el interior del baúl 25 plantas, 12 semillas y 8,30 gramos de marihuana.