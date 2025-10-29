APA financia obra de reconstrucción de badenes en Ingeniero Luiggi

Se encuentra en plena ejecución en Ingeniero Luiggi la obra de reconstrucción de badenes en distintos sectores de la localidad con aportes del Programa ProPAyS , que financia la Administración Provincial del Agua (APA).

La nueva infraestructura es financiada por el gobierno provincial a través del Programa de Agua y Saneamiento (ProPAyS), que lleva adelante la Administración Provincial del Agua.

Los badenes actualmente presentan un grado de deterioro importante que afectan el correcto escurrimiento pluvial de la localidad. En esta primera etapa está contemplada la construcción de badenes en 4 sectores aledaños al centro de Ingeniero Luiggi.

Las autoridades municipales destacaron el progreso que alcanzaron las tareas en la comuna norteña. Explicaron que las tareas se demoraron por las lluvias de los últimos días, y además el personal municipales estaba realizando otras tareas.

Ahora el municipio asignó una cuadrilla que estará ocupada en la reconstrucción de los badenes, porque reconocieron que actualmente están intransitable, muy remendados. “En total son 36 que se realizarán”, dijeron.

“Son muy importantes en cuanto al escurrimiento, para que pueda circular el agua hacia donde tiene que salir y también el tema en las esquinas de las uniones con los asfaltos a fin de que estén como corresponde, porque nos permite el día de mañana hacer algún reasfaltado o una capa y tener las esquinas con los badenes hechos en hormigón”, ampliaron.