Condenado por abuso sexual en La Pampa, se encontraba prófugo y cayó en Río Negro

Personal policial de la provincia de Río Negro capturó a un hombre -de 58 años- que fue condenado por abuso sexual agravado y se encontraba prófugo de la Justicia pampeana.

Agentes de la Comisaría 44° de la localidad de Villa Manzano realizaron un operativo el lunes y lograron capturar al hombre, sobre el que pesaba una condena de ocho años de prisión. “La captura fue el resultado de un seguimiento discreto y coordinado con la Brigada de Investigaciones, que ya había solicitado su arresto por orden judicial”, ampliaron desde la Policía rionegrina en un comunicado oficial.

El detenido es oriundo de San Carlos (Mendoza), y sus últimos domicilios conocidos fueron en la localidad rionegrina de Catriel. Llevaba varios meses cambiando de residencia para eludir la condena. La Justicia lo había declarado en rebeldía, y su paradero se mantenía bajo reserva hasta que los investigadores rionegrinos lograron dar con él.

“Según fuentes policiales, el sujeto fue localizado luego de tareas de inteligencia que permitieron confirmar su presencia en una vivienda de la localidad. Los efectivos intervinieron en horas del mediodía y concretaron la detención sin resistencia ni incidentes”, completaron.

Inmediatamente, se dio intervención al Juzgado de Ejecución de La Pampa, que confirmó la validez de la orden de captura y solicitó el traslado.

Por último, la Policía de Río Negro destacó el profesionalismo del personal actuante y la cooperación interprovincial, que permitió poner fin a la fuga de un condenado por un delito sexual grave.