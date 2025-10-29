Educación: los Profesorados y las Tecnicaturas que se dictarán en La Pampa en 2026

El Ministerio de Educación de La Pampa, a través de la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional y la Dirección General de Educación Superior, informó las ofertas educativas que se implementarán en el ciclo lectivo 2026.

Las inscripciones se llevarán a cabo a través del sistema Voz por Vos, desde el lunes 3 al 2 de febrero de 2026. La convocatoria abarca a personas interesadas en ingresar al primer año de Profesorados y Tecnicaturas con cohortes aprobadas:

– Profesorado de Educación Primaria en Santa Rosa, Macachín y Victorica.

– Profesorado de Danza en Santa Rosa.

– Profesorado de Artes Visuales en Santa Rosa y General Pico.

– Profesorado de Educación Inicial en Santa Rosa y General Acha.

– Profesorado de Música en Santa Rosa y General Pico.

– Tecnicatura Superior en Administración y Gestión Contable en Santa Rosa y Eduardo Castex.

– Tecnicatura Superior en Acompañante Terapéutico en Eduardo Castex.

– Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software en Eduardo Castex, Santa Rosa e Ingeniero Luiggi.

– Tecnicatura Superior en Diseño y Producción Multimedial en General Pico.

– Tecnicatura Superior en Administración de Negocios Digitales en General Pico.

– Tecnicatura Superior en Gestión de Energías Renovables en Victorica.

Los/as aspirantes podrán registrarse previamente en el sistema Voz por Vos y luego efectuar la inscripción correspondiente.