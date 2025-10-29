En Gobernador Duval, inauguraron la Reserva Natural Urbana “El Arenal”

En Gobernador Duval quedó inaugurada oficialmente la Reserva Natural Urbana “El Arenal”, en el marco del Programa Provincial de Reservas Naturales Urbanas.

El acto fue encabezado por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, y estuvieron presentes la subsecretaria de Ambiente, Mónica Álvarez Redondo, el director de Conservación de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, Martín Zunino, acompañados por el equipo técnico, la intendenta de Gobernador Duval, María Eugenia Graside y referentes locales.

Las Reservas Naturales Urbanas son áreas de dominio municipal que conservan rasgos naturales de interés educativo, turístico y ambiental. Se destacan por su cercanía a las zonas urbanas, lo que las convierte en espacios estratégicos para fortalecer el vínculo entre la comunidad y su entorno natural a través de su biodiversidad. Además, si son gestionadas de manera adecuada, pueden constituirse en importantes refugios para especies nativas.

REFUGIO PARA LA BIODIVERSIDAD

La creación de la Reserva Urbana “El Arenal” busca otorgarle un marco de protección legal que garantice su sostenibilidad y mejoramiento a largo plazo. El área se proyecta como un refugio para la biodiversidad, un símbolo de encuentro con la tierra, el río y la historia, y un espacio para preservar con una mirada sustentable y respetuosa del ambiente.

Entre los objetivos de su creación, se destacan:

-Promover la educación e interpretación ambiental.

-Poner en valor los servicios ecosistémicos que brinda el entorno natural autóctono.

-Revalorizar los valores históricos y culturales, especialmente los vinculados a la cultura ranquel.

-Fomentar la investigación, la capacitación y la formación en torno al ambiente y la conservación.

De esta manera, Gobernador Duval suma un nuevo espacio protegido que refuerza el compromiso con la preservación de la naturaleza y la promoción de una relación armónica con el entorno.