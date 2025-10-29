miércoles 29, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Habilitaron el sistema de videovigilancia urbana en Hilario Lagos

El ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli, y el intendente Osvaldo Carrizo, firmaron un convenio que establece implementación, funcionamiento y mantenimiento del sistema de videovigilancia urbana municipal al Ministerio, permitiendo que el monitoreo y control operativo de las cámaras, instaladas en puntos estratégicos de la localidad, quede bajo la órbita de la Subcomisaría de Hilario Lagos, con supervisión directa de las autoridades policiales locales. 

Por su parte, la Municipalidad asumirá la responsabilidad del mantenimiento técnico y operativo del equipamiento, garantizando así el funcionamiento continuo y eficiente de este recurso de prevención.

En cuanto a la protección de la privacidad y el uso adecuado de las imágenes captadas, el convenio dispone que todo el sistema de monitoreo funcionará en estricto cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y demás normativas vigentes, asegurando que la información registrada sea utilizada exclusivamente en el marco de las competencias legales de las autoridades de seguridad. 

El acto además contó con la participación del director de Información y Tecnología del Ministerio de Seguridad y Justicia, Walter Schlegel, la jefa de la Unidad Regional II, Vanina Fileni, personal policial y autoridades municipales.

