Ingresaron en un campo, cazaron y faenaron ciervos y los condenaron a prisión

Dos hombres fueron condenados a 4 años de prisión por haber ingresado a un establecimiento agropecuario, matar a tres ciervos de la raza Dama y posteriormente faenarlos, dejando su cabeza, vísceras y patas en el lugar, para luego escapar en una motocicleta del tipo enduro, en el partido bonaerense de Coronel Pringles.

Se trata de Carlos Gorordo y Lucas Oviedo, quienes fueron condenados como coautores penalmente responsable del delito de abigeato agravado por haberse realizado el apoderamiento con fuerza en las cosas, en el marco del artículo 164 del Código Penal.

El debate se llevó a cabo ante el Tribunal en lo Criminal 1 de Bahía Blanca ya que el hecho había ocurrido en Coronel Pringles, jurisdicción judicial de dicho partido del sur bonaerense.

El acontecimiento fue investigado por la fiscal Marina Lara, quien determinó a través de un equipo de Delitos Rurales, que todo ocurrió el 24 de octubre del 2023 cuando los dos hombres ingresaron a un campo ubicado en el Cuartel XII de Coronel Dorrego.

En el lugar y según la causa se apoderaron de tres ciervos de la raza Dama, de entre 3 y 4 años de edad, los cuáles se hallaban en el citado establecimiento rural, al que habían arribado tras cortar un alambrado perimetral.

Ya en el interior del campo, mataron y faenaron a los animales, dejando sus cabezas, patas y vísceras en el lugar para luego darse a la fuga en una motocicleta tipo enduro.

En el marco del expediente se determinó que uno de los acusados había realizado una una publicación con fotos en la red social de Facebook en la que se jactaba de lo que había hecho y en el que se pudieron observar fotos de los ciervos cargados en una moto, posteo que fue comentado por el otro imputado, quien expresó : “…paisano gracias a Dios salimos con mucho peso”.

A través de distintas tareas investigativas, Personal del Comando de Prevención Rural de Coronel Pringles recolectó los elementos de prueba necesarios para llegar hasta los dos hombres.