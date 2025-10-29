JDP para personas mayores: «La delegación de la Zona III está muy contenta», dijo Elosegui

En Santa Rosa se están desarrollando las finales provinciales de los Juegos Deportivos Pampeanos para personas mayores, con la participación de alrededor de 450 deportistas representando a las 10 zonas en las cuales está dividida La Pampa. La competencia pone en juego la Copa Challenger, sumando los Juegos Deportivos Sub 14, Sub 16, PCD y Personas Mayores.
La competencia, reservada para personas mayores de 60 años, incluye los deportes bochas, a disputarse en el club Barrio Fitte; tenis de mesa, en la calle Tulipanes 65; tejo, en el club San Martín, newcom, en el complejo Deportivo Butaló; ajedrez, tejido, sapo, juegos de cartas y carrera de orientación en el club Médanos Verdes.
La delegación de la Zona 3 está integrada por 32 personas. “Nos faltó representación en algunas disciplinas como ajedrez, y veremos si el año próximo podemos tener representatividad en todas las disciplinas”, detalló el director de Deportes de Eduardo Castex, Sacha Elosegui, en Radio DON 101.5 Mhz.
“Están todos muy contentos de poder disfrutar del evento y poder compartir jornadas con gente de otras localidades y lo importante es que disfruten de esos momentos porque estas experiencias favorecen para sumar más gente a las prácticas deportivas”, dijo el funcionario castense. ESCUCHE EL AUDIO