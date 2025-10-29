miércoles 29, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
La Cospec Ltda realizará actualización del sistema de energía prepaga y no se podrán realizar recargas

Cospecltda oficinas administracion 3octubre2023

La Cospec Ltda informó a los usuarios de energía prepaga que este jueves 30, desde las 0.00 hs hasta las 18.00 horas, se realizarán tareas técnicas de mantenimiento del sistema de energía prepaga.

Durante este lapso de tiempo se trabajará en la actualización del sistema y los asociados no podrán realizar compras ni hacer recargas de crédito de energía prepaga.

El Consejo de Administración de la Cospec Ltda. transmite a los usuarios que sepan disculpar las molestias ocasionadas, destacó el comunicado de prensa de la entidad solidaria.

