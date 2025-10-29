Milei convocó a gobernadores “dialoguistas” a la Casa Rosada y excluyó a Sergio Ziliotto

El primer encuentro del presidente Javier Milei con los gobernadores tras los comicios legislativos en los que La Libertad Avanza (LLA) resultó triunfante será solo con los representantes de provincias consideradas «dialoguistas».

Así lo señalaron al confirmar la convocatoria fuentes oficiales, que señalaron que los llamados para participar del evento de mañana en Balcarce 50 fueron dirigidos a los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo en julio del año pasado en Tucumán.

Se descarta, entonces, que los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa) sean de la partida.

Los primeros en recibir la comunicación fueron los aliados de la Casa Rosada en estas elecciones, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En tanto, también fueron convocados los mandatarios que integraron el espacio Provincias Unidas: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Ignacio Torres (Chubut).

La invitación también fue recibida por Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Poggi (San Luis), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta).

Entre los peronistas que sí están convocados se encuentran Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), ambos ganadores de este domingo, y también el líder del Frente Cívico de Santiago, Gerardo Zamora (Santiago del Estero).