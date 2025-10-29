miércoles 29, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Presupuesto 2026: Ziliotto reunió a los intendentes y les pidió “planificar con prudencia”

Ziliottosergio reunion intendentes 29octubre2025

El gobernador Sergio Ziliotto reunió a los jefes comunales de toda la provincia en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno para compartir información económica y anticipar las proyecciones del Presupuesto 2026. Durante el encuentro, trazó un panorama de la situación nacional, el déficit previsional y la caída de la recaudación y pidió a los  municipios “planificar con prudencia” ante un escenario “sin señales de reactivación”.  

“La idea es darles todos los datos que tenemos en virtud de los tiempos que vienen, en el cierre del año, donde todos tenemos el mayor gasto, pero también para que ustedes fijen un panorama de lo que va a ser el Presupuesto 2026. Ya estamos mandando el proyecto de ley Prespuesto a la Cámara, entre el lunes o martes”, transmitió el mandatario provincial.

Ziliottosergio reunion intendentes 29octubre2025 1

Ziliotto afirmó que “el objetivo de esta reunión es compartir información y que ustedes se saquen todas las dudas que tengan”.

Tras él informe del gobernador, se produjo un productivo intercambio de consultas y respuestas entre el mandatario y los intendentes, quienes aprovecharon  el encuentro para despejar distintas inquietudes respecto de la situación  económica y financiera actual y la proyectada.
 

