Ziliotto asistirá a la reunión con el Presidente Milei y los gobernadores

El gobernador Sergio Ziliotto fue invitado -pasado este mediodía- por el ministro del Interior, Lisandro Catalán, a la reunión que se realizará –este jueves- en la Casa Rosada, donde participarán el Presidente Javier Milei y mandatarios provinciales.

Consecuente con su costumbre de asistir a todas las mesas de diálogo que ha convocado el Gobierno nacional, el gobernador pampeano confirmó que será parte del encuentro que se llevará a cabo mañana en Casa Rosada, indicaron desde el Centro Cívico.

En las agencias de noticias, inicialmente se indicó que desde la Casa Rosada solamente habían cursado invitaciones a los “gobernadores dialoguistas” que firmaron el “Pacto de Mayo” en Tucumán, por lo cual los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa) no serían de la partida. Al mediodía esto quedó desestimado, porque –al menos- Ziliotto recibió formalmente la convocatoria.

«CONSENSUAR POLÍTICAS»



El mandatario pampeano -el domingo pasado- tras el triunfo en las elecciones, reiteró su predisposición al diálogo como vehículo de plantear las demandas de la provincia de La Pampa.



Tras las declaraciones del Presidente Milei, Ziliotto afirmó “espero una amplia convocatoria por parte del Presidente” y ratificó su permanente predisposición «a dialogar e intentar consensuar políticas que contengan a todos».



Ziliotto –el lunes en declaraciones periodísticas- planteó necesario que “el Presidente también cumpla con su interés de valorizar el rol del Congreso”.

