jueves 30, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Abigeato en Victorica: Demoraron a tres empleados del campo

Policialapampa patrullero victorica campo 30octubre2025

El apoderado de una firma agropecuaria que tiene un campo en el límite entre La Pampa y San Luis, denunció la sustracción y faena clandestina de un vacuno dentro del predio. La policía inició una investigación, y en las últimas horas procedió a demorar a tres empleados que estarían vinculados con el delito.

Según informó el coordinador de Seguridad Rural, comisario mayor Marcelo Bustos Paulino, se iniciaron actuaciones judiciales por un abigeato en un establecimiento rural que está ubicado en la provincia de San Luis, pero un sector corresponde a territorio pampeano, y fue donde precisamente se cometió el delito.

El propio denunciante constató en el lugar la existencia de restos del animal faenado y otros elementos de interés para la causa, que fueron recabaron y permitieron vincular a los empleados del campo con el delito investigado.

En el sitio trabajó el personal de Seguridad Rural de la Coordinación junto a la brigada de la comisaría de Victorica.

En las primeras diligencias y por disposición de la fiscalía de Victorica, se procedió a la aprehensión de tres empleados vinculados posiblemente al hecho, todos ellos mayores de edad, quienes quedaron a disposición del magistrado interviniente. Y paralelamente se continúa con la investigación para determinar las responsabilidades penales de los sospechosos.

