APE y la Cospec Ltda realizarán un corte general de energía en Eduardo Castex

La Cospec Ltda informa a los asociados que este jueves 30, desde las 13 hasta las 15 horas, se realizará un corte general de energía eléctrica que afectará a toda el área urbana y la zona rural de Eduardo Castex.

En ese lapso de tiempo, los trabajadores de la Administración Provincial de Energía (APE) y de la Cospec Ltda realizarán trabajos correspondientes a nuevas obras en la Subestación Transformadora (SET) de Eduardo Castex.

El Consejo de Administración transmite a los asociados que “sepan disculpar las molestias ocasionadas”.