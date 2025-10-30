Cederán inmuebles del gobierno provincial a las comunas de Conhello e Intendente Alvear

En la comisión de Legislación Social, de la Cámara de Diputados de La Pampa, emitieron dictamen favorable por mayoría, mientras que la minoría optó por fijar posición en el recinto, para transferir inmuebles a las municipalidades de Conhello e Intendente Alvear.

La mayoría emitió dictamen al proyecto de ley donde se propicia la transferencia de dominio, a título gratuito, a la Municipalidad de Conhello, del inmueble de titularidad de la Provincia de La Pampa.

También consiguió dictamen favorable por la mayoría, mientras la minoría fijará posición en el recinto, a la iniciativa de ley donde se transfiere, a título gratuito, a la Municipalidad de Intendente Alvear, un inmueble propiedad de la Provincia, para desarrollo estratégico.

LEGISLACIÓN GENERAL

En la Comisión de Legislación General emitió dictamen a una serie de proyectos. En primer término, consiguió dictamen favorable y por unanimidad la iniciativa de ley por la que se modifica la Ley 1724, incorporando el análisis de posible uso abusivo de tecnologías a la Libreta Sanitaria Materno Infantil y del Adolescente.

A su vez, obtuvo dictamen unánime, el proyecto de resolución donde se declara de interés legislativo el libro titulado «Las emociones del mediador. Cómo inciden sus propios sentires en la práctica», de la autora pampeana María Gimena Funes.

Por otro lado, el proyecto de ley por el que se incorpora en los programas de instituciones educativas y de formación docente la fundamentación «Camino de la Pampeanidad», consiguió dictamen favorable y por unanimidad.

La iniciativa de resolución por la que se declaran de interés legislativo, científico y educativo las actividades del proyecto «Consagan», desarrollado por estudiantes del Colegio Agropecuario de Realicó, obtuvo el visto bueno de las y los legisladores de manera unánime.

Más adelante, el proyecto de resolución por el que se declaran de interés cultural y legislativo la destacada participación de los bailarines pampeanos Nuria Lazo y Federico Ibáñez en el Mundial de Tango 2025 recibió dictamen favorable por unanimidad.

El proyecto de resolución por el que se expresan públicas felicitaciones al piloto Iván Martín por obtener la medalla de bronce en la 99° edición de los Seis Días Internacionales de Enduro, disputada en Italia, también fue aprobado por unanimidad.

Lo mismo ocurrió con la iniciativa que declara de interés legislativo la II Edición de la «Gran Fondo Italianissima», a realizarse en nuestra provincia. A su vez, el proyecto de resolución que declara de interés legislativo, deportivo, cultural y social el Panamericano de Sóftbol U23 Masculino, realizado en Santa Rosa, obtuvo dictamen favorable.

En tanto, el proyecto de resolución por el que se declaran de interés legislativo y cultural la obra de teatro «Príncipe Azul», de autoría de Eugenio Griffero e interpretada por Oscar Rodríguez y Daniel Ayerza, consiguió dictamen favorable unánime.

Otra de las iniciativas de resolución que recibió el visto bueno de las y los diputados de forma unánime fue la que declara de interés legislativo la participación de la empresa pampeana «Luyaba Cosmética Natural» en el Concurso Emprendimiento Argentino 2025.

Por otro lado, el proyecto de resolución por el que se declara de interés legislativo el libro «De médanos y redes. Semblanza del gerente de Industrias Maracó», de la autora Yamila Juan, publicado por la Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa, consiguió dictamen favorable por la mayoría, mientras que la minoría decidió fijar posición en el recinto.

El proyecto de resolución por el que se declaran de interés legislativo, cultural y social las XVIII Jornadas Regionales de ATLANSAD (Capítulo Atlántico de la Sociedad Argentina de Diabetes) obtuvo dictamen favorable por unanimidad.

En la misma línea, el proyecto de resolución que declara de interés legislativo el libro «Alberto Cortez, la vida», de Laura Etcheverry, consiguió dictamen favorable de forma unánime.

Finalmente, la iniciativa de resolución que declara de interés legislativo la obra «Cenizas quedan. Crónicas ardientes de la Argentina sublevada» recibió dictamen favorable por la mayoría, mientras que la minoría optó por fijar posición en el recinto.