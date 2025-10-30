Cómo será «Playback», la nueva serie de Telefe

jueves 30, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Telefe estrena la serie juvenil «Playback: una somos dos», una producción original de Disney+. A partir del sábado 1 de noviembre, todos los sábados y domingos a las 9 horas llega una historia llena de música, talento, amistad en riesgo y la intriga de un secreto que puede cambiarlo todo.

Con la música como elemento central, “Playback: una somos dos” sigue la historia de dos amigas Emma y Camila que logran un hit musical inmediato gracias a un video que realizan para participar en un concurso de talentos. 

¿El secreto? Una de ellas hace playback sobre la canción que, en realidad, está interpretada por la otra. Al principio, el arreglo es el engaño perfecto para dar a conocer al mundo la música que hacen juntas, pero poco a poco el plan se convierte en un secreto tan difícil de guardar que pone en riesgo su amistad de años. 

La serie cuenta con las actuaciones destacadas de Juli Castro (Emma),  Antonella Podestá (Camila) y Valen G (Sasha) junto a la participación de un talentoso elenco: Mati Spano, Valentino Petrilli, Eliam Pico, Nati Uboldi, Rubén Tuesta, Felipe Colombo, Facundo Gambandé, Joaquín Scotta, Franco Gotelli, Ángel Abad, Taina Gravier, Azul Araya, Mey Scápola, Paula Kohan, Lorena Meritano, Larissa Goyco, María Figueras y Pablo Sorensen, con la participación especial de Luis Roberto Guzmán y Catherine Fulop. 

«Playback: una somos dos» es una producción que combina el atractivo universo musical con la narrativa de la amistad.

