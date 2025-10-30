Defensa del Consumidor: ¿En qué eventos se debe pagar Sadaic y Aadi Capif en La Pampa?

La Dirección General de Defensa del Consumidor de La Pampa emitió recomendaciones para organizadores de eventos y para particulares sobre la reproducción de música y el pago de derechos de autor.

Cuando se realiza un evento en un lugar de acceso público es obligatorio gestionar una autorización ante SADAIC y AADI-CAPIF para poder reproducir música. Esto se debe a que la música utilizada está protegida por derechos de autor.

Según el Decreto 765/2024, solo corresponde abonar estos derechos cuando la ejecución sea pública, es decir, cuando se realiza en un espacio abierto al público, con acceso libre y dirigida a una pluralidad de personas.

Por el contrario, los eventos que se desarrollen en un ámbito privado, ya sea de ocupación permanente o temporal -como casamientos, cumpleaños, bailes de egresados, bautismos, reuniones empresariales, bar y bat mitzvá, entre otros- quedan excluidos del pago, sin importar la cantidad de asistentes.

La regla es sencilla: si la música se reproduce en un evento abierto al público y existe un beneficio económico por parte de quien lo organiza, debe pagarse a los autores. Pero si se trata de una reunión privada y cerrada, no se generan derechos de autor.