Diputados aprobó reformar la ley del Consejo Profesional de Ciencias Económicas

En la sesión de la Cámara de Diputados se aprobó -por unanimidad- el despacho de ley para reformar la Ley Nº 1.192 (Creación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas).

La diputada Liliana Robledo explicó que el proyecto constituye «un anteproyecto elaborado por el propio Consejo de Ciencias Económicas», cuyos representantes fueron recibidos en comisión para explicar los alcances y fundamentos de la reforma. «En su momento —recordó—, la ley vigente fue una norma de vanguardia por la relevancia que otorgó al ejercicio profesional y a la creación de una institución que nuclea a todos los profesionales de las ciencias económicas en la provincia».

En relación con los principales ejes de la actualización, la legisladora precisó que la iniciativa mantiene las atribuciones y facultades esenciales del organismo, al tiempo que amplía la integración de la junta directiva e incorpora representación de las minorías, aspecto que no estaba previsto en la redacción original.

Asimismo, resaltó que el nuevo texto limita la reelección de las autoridades principales -presidente y vicepresidente-, define con mayor precisión sus atribuciones y refuerza los mecanismos de rendición de cuentas y las normas de conducta profesional.

RECHAZOS Y APROBACIONES

Más adelante, se rechazaron las razones por las que se pretendía tratar sobre tablas el proyecto de resolución por el que se declara de interés legislativo a la 3.ª Fiesta de la Payada en La Pampa, a realizarse en noviembre en el Centro Provincial Cultural MEDASUR. Igual rechazo a adelantar su tratamiento recibió el proyecto de resolución donde se solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre distintos puntos del pliego de licitación del área hidrocarburífera «El Medanito».

En otro orden, se aprobó por unanimidad la resolución que manifiesta su adhesión al «Día de la Reafirmación de los Derechos Pampeanos sobre la Cuenca Interprovincial del Río Atuel».

También la resolución por la que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial la inclusión en el Presupuesto General y la ejecución de la obra de extensión de la línea eléctrica de media tensión de 33 kV desde Caleufú hasta La Maruja fue aprobada por unanimidad.

En tanto, obtuvo su aprobación, también de manera unánime, la resolución que declara de interés legislativo el libro «De médanos y redes. Semblanza del gerente de Industrias Maracó», de la autora Yamila Juan, publicado por la Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa.

Por último, fue aprobada por unanimidad la resolución que declara de interés legislativo, cultural y social las XVIII Jornadas Regionales de Atlansad (Capítulo Atlántico de la Sociedad Argentina de Diabetes), que se realizarán en Santa Rosa.