jueves 30, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Diputados piden que se ejecute la línea de media tensión Caleufú – La Maruja

Ape operarios tendido electrico aerea 22julio2020 2

En la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de la Cámara de Diputados de La Pampa, los legisladores emitieron dictámenes a proyectos de obras públicas y referidos a Salud Pública.

El primero que recibió dictamen favorable por la mayoría, y la minoría decidió fijar posición en el recinto, para que el Poder Ejecutivo Provincial (PEP) incluya en el Presupuesto 2026 y ejecute la obra de extensión de la línea eléctrica de media tensión de 33 kV desde Caleufú hasta La Maruja.

PLENARIO

Más adelante, se conformó un plenario de las comisiones de Legislación General y Hacienda y Presupuesto, que otorgó dictamen favorable por unanimidad al proyecto de ley donde se incorpora en la Libreta Sanitaria Materno Infantil y del Adolescente la realización de análisis clínicos de glucemia e insulina en los controles médicos anuales.

Planco
