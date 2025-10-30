Entregaron créditos a emprendedores de La Humada

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos entregaron más de 7 millones de pesos al sector emprendedor de La Humada. Los fondos económicos corresponden a los programas de Desarrollo de la Economía Social y Desarrollo Productivo, mientras que una partida presupuestaria del programa Participación Comunitaria fueron destinados para fortalecer el desarrollo del entramado productivo en la localidad.

La iniciativa se enmarca en las políticas públicas orientadas a fortalecer la economía social y el desarrollo territorial. A través de estas acciones, el Gobierno provincial busca acompañar a las emprendedoras y emprendedores para potenciar el trabajo regional.

En la entrega de créditos estuvo presente la subsecretaria, Graciela Salvini, el intendente anfitrión Marcelo Borgna y los beneficiarios. Salvini, destacó que acompañar estas iniciativas de la economía local implica un compromiso entre el Municipio y el Gobierno provincial.

«En este sentido, la entrega de créditos representa una herramienta concreta para impulsar proyectos productivos y consolidar el crecimiento de la comunidad», destacaron.