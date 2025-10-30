Estatales pampeanos cobran sus haberes con aumento este viernes 31

Los trabajadores y trabajadoras de los tres Poderes del Estado provincial cobrarán sus haberes con un aumento del 2%. Salarios por encima de la inflación y Canasta Básica Total garantizada.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó que este viernes 31 se acreditarán los haberes de los y las agentes estatales, correspondientes al mes en curso.

En esta oportunidad los haberes tendrán un incremento del 2%, tal como se estableció con los gremios en el acuerdo paritario. Este aumento impactará también en los haberes jubilatorios.

Salarios por encima de la inflación

Con esta suba, el aumento acumulativo trimestral llega al 7,16%, superando a la inflación para dicho período, que fue del 5,19%. Además, en el transcurso del año se ha experimentado un incremento del 39,31%, mientras que la inflación acumulada en 2025 alcanzó un 21,8%.

De esta manera queda reflejada de manera contundente la política salarial del Gobierno de La Pampa orientada a una recuperación de los ingresos.

Canasta Básica Total garantizada

Con esta política provincial se garantiza que todos los empleados perciban haberes por encima de la Canasta Básica Total que establece el INDEC para determinar la línea de pobreza.

De esta manera se pone de relieve la importancia que tienen las y los empleados públicos para el funcionamiento de un Estado que garantiza la prestación de servicios de calidad para las y los pampeanos en todo el territorio provincial.