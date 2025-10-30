La maniataron, la amenazaron y le robaron 350 mil dólares a una mujer en Santa Rosa

Autores desconocidos entraron a una casa, amenazaron con un cuchillo y maniataron a una mujer de 75 años para robarle una suma de 350 mil dólares. Por el momento, no hay datos sobre los asaltantes, y se inició una búsqueda que involucró a efectivos de varias divisiones.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho ocurrió hoy a las 10 horas, cuando dos hombres «bien vestidos, con traje y camisa» tocaron la puerta de una vivienda ubicada en la calle Juan XXIII al 200, casi avenida Uruguay.

La mujer los atendió y en ese instante, los ladrones la amenazaron para entrar a la casa. Los sospechosos, ante la negativa, la hicieron ingresar por la fuerza a la casa.

La víctima fue conducida hacia el interior del inmueble, donde la maniataron con una sábana y la amenazaron con un cuchillo mientras su cómplice sustrajo una suma de 350 mil dólares de un frasco de cinco litros. También se llevaron un teléfono celular.

Tras hacerse del botín, los autores se dieron a la fuga. «La mujer radicó la denuncia a las 11.30 horas, ante los efectivos de la Seccional Tercera quienes iniciaron una investigación para dar con los autores del robo», sostuvieron.

De manera inmediata, se activaron los procedimientos de rigor por lo que agentes de la Agencia de Investigación Científica (AIC) y de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I fueron hasta el lugar para colaborar en la búsqueda.