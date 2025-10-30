Los ganadores de los JDP para Personas Mayores 2025

Una gran fiesta se vivió –este jueves al mediodía- en el cierre de los Juegos Deportivo (JDP) 2025 para Personas Mayores, que comenzaron el martes en Santa Rosa, con la participación de unas 400 personas de las 10 zonas deportivas de La Pampa.

La Copa Challenger, que resultó sumando los puntos de las posiciones generales de los JDP para Adultos, JDP Sub 14, JDP Sub 16 y JDP PCD (Personas con discapacidad) quedó en manos de Santa Rosa (Zona 7). Segundo fue Zona 9, tercero Zona 5, cuarto Zona 8, quinto Zona 4, sexto Zona 1, séptimo Zona 10, octavo Zona 3, noveno Zona 6 y décimo Zona 2.

La tradicional competencia para personas mayores de 60 años se desarrolló con la organización de la Subsecretaría de Deportes de La Pampa.

La actividad comenzó en horas de la mañana con las semifinales de bochas, tenis de mesa, tejo, newcom, ajedrez, tejido, sapo, juegos de cartas y carrera de orientación.

A medida que las disciplinas fueron terminando, la delegaciones se dirigieron al Salón de Jubilados, en donde además de almorzar, como lo hicieron los días anteriores, se realizó la entrega de premios, en un clima de total felicidad, más allá de los resultados.

RESULTADOS

El equipo santarroseño Alma Libres representando a la Zona 5 se quedó con el primer puesto en newcom al vencer en la final a General Acha (Zona 9). Tercero se ubicó General Pico (Zona 5).

En tejo mixto se impuso el binomio de Intendente Alvear Marta Sarandón-Miguel Cabrera (Zona 2), escoltado por la toayense Cornejo-Fuhr (Zona 9) y la piquense Morán-Pignatta (General Pico).

En tejo masculino se impuso la dupla piquense Iglesias-Zalazar (Zona 5), escoltada por la toayense Iraola-Moya (Zona 9) y la santarroseña Carabajal-Clarembaux (Zona 8).

En tejo femenino se impuso la pareja de Bernasconi Cardos-Ferreyra (Zona 8), delante de la santarroseña Colareda-Largayoli (Zona 7) y la piquene Lorca-García (Zona V).

AJEDREZ

El equipo de la Zona 8 con jugadores de La Adela, Bernasconi y Jacinto Arauz, integrado por Ana García, Cortejarena, Hugo Duval, Hécto Brezer y Víctor Huenchul, fue primero en ajedrez, aventajando a los piquenses de la Zona 5 María Martín, Susana Vergere Pablo Ruiz, Roberto Sánchez y Jorge Campagnolo y a los santarroseños de la Zona 7 Mario Frank, Hilda Tessari, Sergio Baudino, Roberto Ampudia y Juan Rossi.

TENIS DE MESA

En tenis de mesa mixto la victoria fue de la pareja santarroseña Guillermo Dislicia-Isidora Rodríguez (Zona 7), escoltada por la dupla de Rolón Julia Cañete-Matías Rubén (Zona 9) y la piquense Susana Amengual-Enrique Farías (Zona 5).

En tenis de mesa masculino ganó el binomio de Villa Mirasol Daniel Stacco-Jorge Ferreyra (Zona 4), delante de los representantes de Santa Teresa Anbino Müller-Oscar Otarola (Zona 8) y el último escalón del podio fue de la dupla piquense Juan Carlos Lera y Marcelo Padrones (Zona 5).

En tenis de mesa femenina ganó la dupla de Jarinco Arauz María Bertalot-Mirta Cowan (Zona 8), escoltada por la alvearense María Mana-Juana Teresa Martín (Zona 2) y la piquense Hayda Palacios-Alicia Gracía (Zona 5).

CARTAS

En truco se impuso la pareja reaaliquense Margarita Rodríguez-Iván Gómez (Zona 1), relegando a la santarroseña Luis Berot-Adela Barabaschi (Zona 7) y la de Miguel Cané Silvia González-Mario Ferreyra (Zona 4).

En chin chon ganó la quetrequenense Sara Leal (Zona 1), escoltada por la riglense Dora Hauch (Zona 9) y la winifredense Norma Sequeira (Zona 6).

En escoba de 15 ganó la piquense Eva García (Zona 5). El podio se completó con la riglense Olga Rodríguez (Zona 9) y de Villa Mirasol Omar Rosso (Zona 4).

MÁS RESULTADOS

En tejido se llevó la victoria la toayense Nélida Iglesias (Zona 8), escoltada por la lagense Alicia Macagno (Zona 2) y la toayense Nélida Iglesias (Zona 9).

En sapo masculino ganó el tejero de Bernasconi Mario Robert (Zona 8), seguido por el piquense Aldo Pozzolo (Zona 5) y por el luiggense Carlos Acosta (Zona 1.

En sapo femenino triunfo la jugadora de Jacinto Arauz Marta Bollak (Zona 8), delante de la chacharramendense Cándida Videla (Zona 10) y la ranculche Nelly Gómez (Zona 1).

En orientación triunfó la dupla de Parera Mirta Sánchez-Rosario Cortez (Zona 1). Luego se posicionaron la piquense Raúl Giménez-Goycochea (Zona 5) y la dupla sanmartiniano Dardo Plaza-Héctor Bruschi (Zona 8).

En tanto que en bochas se impuso el binomio de Trenel Juan Berguera-Hugo Suppo (Zona 3), superando a la piquense José Garraza-Arnoldo Torres (Zona 5) y la macachinense Rodolfo Gordillo-José Miranda (Zona 9).

