Pampeano involucrado en un trágico choque en la ruta nacional 5

Un joven santarroseño se vio involucrado en un nuevo siniestro fatal que tuvo lugar en la ruta nacional 5. Tras el incidente, el pampeano fue hospitalizado.

El hecho se registró en la tarde-noche del miércoles, a la altura del kilómetro 501 de la ruta nacional 5, cerca de Pellegrini. En el fatal episodio falleció un hombre oriundo de Juan José Paso (Partido de Pehuajó), según informó el medio Oeste B.A. Trabajaron en el lugar personal del SAME Pellegrini, Bomberos Voluntarios de Pellegrini y Destacamento Vial de la Policía Bonaerense de ese distrito.

El portal detalló que estuvieron involucrados tres vehículos: «un Volkswagen Passat conducido por un joven de 23 años de Santa Rosa, La Pampa, que fue traslado al Hospital local; un Volkswagen Vogaye guiado por un hombre de 49 años que falleció en el lugar del choque y un Renault Clio guiado por un hombre de 57 años oriundo de Morón».

Por el momento no trascendieron detalles sobre la mecánica del siniestro. Lo que precisó el medio es que «el Vogaye en el que se conducía el infortunado vecino de Pehuajó, lo hacía en sentido Santa Rosa – Trenque Lauquen, y que los otros dos vehículos lo hacían en sentido contrario».