Asamblea de la Cospec Ltda: Solamente el oficialismo presentó lista de consejeros

Después de dos elecciones consecutivas, hoy se desarrollará la asamblea general ordinaria de la Cospec Ltda de Eduardo Castex, donde solamente la oficialista Lista Azul presentó una nómina de consejeros para la renovación parcial del Consejo de Administración. Los dirigentes aspiran que los asociados “participen para realizar consultas o acercar sugerencias”, porque “a veces cuando no hay elecciones los asociados no se movilizan”, pero “es importante que estén interiorizados de la marcha de la institución”.

La asamblea será a las 19 horas en la sede de la entidad solidaria castense, ubicada sobre calle Estanislao Zeballos, entre calle 25 de Mayo y boulevard Hipólito Irigoyen. Los asociados analizarán la Memoria, el Estado de Resultados, la Situación Patrimonial, Cuadros y anexos de la entidad y también se brindará el informe del síndico y la auditoría correspondiente al ejercicio Nº 92, que cerró el 30 de junio de 2025.

La documentación del temario estuvo a disposición de los asociados en la sede, e incluso hoy podrán acceder en el horario de atención al público. Y quienes pretendan participar “con voz y voto” en la asamblea, deberán “estar al día” con sus obligaciones y tendrán que solicitar previamente una credencial en el sector de Administración, con la presentación del DNI. “El Consejo de Administración invita a todos los asociados a participar de la asamblea y a tomar conocimiento del tratamiento de cada uno de los temas del orden del día”, destacaron desde la entidad solidaria.

SIN ELECCIÓN

Para la renovación parcial de autoridades el plazo de presentación de listas venció el martes 21, y solamente se presentó la oficialista Lista Azul. La nómina está integrada por Eduardo Dante Garnero, Adilio Roberto Orellana, Mauro Hernán Cueto y Germán Fabio Rosso como consejeros titulares; los consejeros suplentes son Ricardo Norberto Portaluppi, Oscar Roberto Rosa y Héctor Riboyra; y Rodolfo Luis Suppo y Héctor Horacio Roggia los síndicos.

La cooperativa castense en las últimas dos asambleas tuvo la participación de la lista oficialista y un sector opositor que no sumó importantes adhesiones, y en esta ocasión decidió no presentar nómina de consejeros.

INVERSIONES

“Estamos trabajando en el mejoramiento y modernización de la infraestructura para prestar servicios de mejor calidad y optimizar los recursos operativos para acrecentar la eficiencia”, aseguró recientemente el presidente del Consejo de Administración de la Cospec Ltda, Claudio Dall’Asta.

La Cospec Ltda, en el último ejercicio, ejecutó una fuerte inversión y un intenso trabajo para alcanzar la cobertura del 100 por ciento de la zona urbana con el servicio de fibra óptica, se colocaron nuevas subestación transformadoras para mejorar el servicio de energía eléctrica, se están acondicionando las salas velatorias y se incorporaron elementos ortopédicos para ampliar el stock de Servicios Sociales.

También se colocó el alambrado perimetral, con postes de quebracho, en las piletas de tratamiento del servicio de cloacas. Los operarios están ejecutando un plan de recambio de los postes de madera por columnas de cemento en la zona rural, y el proyecto es “en dos años” alcanzar la renovación total de un ejido que tiene 740 kilómetros.

En la interconectada de Metileo se concretó la colocación de medidores inteligentes y se avanzará en Monte Nievas, para optimizar los recursos operativos.