Diez pampeanos continúan varados en Jamaica y el gobierno provincial realizó gestiones ante Cancillería

El gobierno de La Pampa articuló con la Cancillería Argentina y la Embajada de Jamaica garantizar la asistencia, el alojamiento y el regreso seguro de los diez pampeanos varados por el paso del huracán Melissa.

El Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de la Producción y la Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior (I-COMEX), realizó gestiones inmediatas ante la Cancillería Argentina y la Embajada en Jamaica para asistir a un contingente de diez pampeanas y pampeanos que permanecen varados en ese país a raíz de la catástrofe climática provocada por el huracán Melissa. Las gestiones continuarán activas hasta que las y los pampeanos puedan regresar al país con seguridad.



El Ministerio de la Producción tomó intervención -el miércoles 29- tras recibir un pedido de colaboración de familiares de una de las personas afectadas. De manera inmediata, se estableció contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la Embajada Argentina en Jamaica para obtener información precisa sobre la situación.

Desde la representación diplomática se confirmó que las y los pampeanos se encontraban en buen estado de salud, alojados en el hotel Catalonia Montego Bay, aunque con dificultades para mantener comunicaciones debido a los daños provocados por el fenómeno meteorológico.

Posteriormente, I-COMEX recopiló los datos de las personas involucradas y remitió la nómina completa a la Dirección de Argentinos en el Exterior, que asumió la coordinación de las acciones de seguimiento y asistencia. En las horas siguientes se restablecieron parcialmente las comunicaciones y se logró contacto directo con una de las integrantes del grupo, quien confirmó el buen estado general del contingente.

Según la información oficial, el vuelo de regreso a la Argentina fue reprogramado para el martes 4 de noviembre, sujeto a la rehabilitación del Aeropuerto de Montego Bay.

Como el establecimiento hotelero les solicitó desalojar las habitaciones el domingo 2, desde el gobierno provincial se solicitó a la Cancillería garantizar el alojamiento y la asistencia necesaria hasta el retorno del grupo.

La Cancillería Argentina, en un comunicado dirigido a los gobiernos provinciales, informó que “la mayoría de los argentinos se encuentra alojada en hoteles de gran tamaño, donde cuentan con agua, alimentos y energía eléctrica”. Además, señaló que el Aeropuerto Internacional de Kingston ya fue reabierto, mientras que el de Montego Bay “permanece cerrado a la espera de la autorización de las autoridades locales”, aunque su reapertura podría concretarse en las próximas horas.