Discutieron por el pago del alquiler y apuñaló al inquilino en Santa Rosa

Un padre y su hijo fueron detenidos ayer sospechados de apuñalar a un menor de edad en una gresca ocurrida fuera de un complejo de departamentos ubicado en la calle Pavón al 1400 de Santa Rosa. Según fuentes policiales el hecho ocurrió a las 14.20 horas.

«En ese momento denunciaron una pelea en un complejo de departamentos», sostuvieron los voceros de la Seccional Segunda, publicó el diario La Arena.

De acuerdo con la Policía, en la pelea estaban un hombre de 53 años, dueño de los departamentos, su hijo de 24 y otras personas, entre ellos un menor de 17 años, que estaba de paso en uno de los departamentos.

Al parecer, y según las primeras averiguaciones, el hombre de 53 años les recriminó el pago del alquiler y cuestiones de convivencia a las personas que estaban en el lugar.

Por este motivo, y por causas que se tratan de establecer, el hombre apuñaló con un cuchillo en el costado derecho de la cadera al menor de 17 años.

Los agentes de la Seccional Segunda llegaron al lugar y detuvieron al presunto agresor y a su hijo que fueron trasladados a la sede de la Seccional Segunda donde quedaron alojados.

Un equipo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) derivó al herido a un centro asistencial donde fue atendido por los profesionales médicos.

Los efectivos en horas de la tarde allanaron uno de los departamentos donde reside el hijo del dueño. En este lugar, secuestraron el cuchillo.

Las fuentes completaron que el apuñalado sigue internado, le hicieorn suturas y le están realizando estudios. Por el momento, está fuera de peligro.