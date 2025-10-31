Docentes: inscriben para cubrir cargo de Jefe de Tercera en Rancul

Las inscripciones se reciben desde el día 30 de octubre del corriente año y por el término de cinco días hábiles, en el correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Educación Inicial y Primaria : [email protected]

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Personal Docente, informó que la convocatoria refiere al cargo de Jefe de Tercera, Situación de Revista Común, del Servicio Educativo de Apoyo a la Inclusión, de Educación Inclusiva para la localidad de Rancul correspondiente al Nivel Inicial y Primario.

Las personas interesadas podrán presentar su inscripción a través del correo electrónico del Tribunal de Clasificación de Nivel Inicial y Primario.