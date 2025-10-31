Duro golpe al narcotráfico en La Pampa: Detenciones y más de 18 kilos de cocaína incautados

La Policía de La Pampa, a través del Área de Coordinación Operativa de Lucha contra el Narcotráfico (ACOLN), culminó una investigación de gran complejidad que permitió desarticular una organización criminal dedicada al narcotráfico. En el operativo se secuestraron 18,6 kilogramos de cocaína, valuados en aproximadamente 190 millones de pesos. El procedimiento incluyó embargos millonarios y la detención de personas vinculadas al transporte y distribución de estupefacientes.

La investigación se inició el 27 de noviembre de 2024, a partir del secuestro inicial de 4,2 kilogramos de cocaína a un pasajero de transporte de larga distancia en el Puesto Caminero Catriló.

Seguidamente el personal especializado desplegó una serie de tareas de seguimiento, inteligencia y coordinación interprovincial, bajo la dirección de la Oficina de Inteligencia Criminal de la ACOLN, con la intervención del Juzgado Federal competente.



ESTRUCTURA Y MODUS OPERANDIS EN LA ORGANIZACIÓN

A través de escuchas telefónicas, tareas de campo y el uso de alertas tempranas del sistema Pampa Seguridad Activa, se identificó la estructura operativa del grupo delictivo, integrada por personas con roles claramente definidos, responsables de recibir y distribuir la droga, administradores del dinero proveniente de las ventas y coordinadores de transporte, conocidos como “mulas”.

El líder de la organización era quien abastecía la sustancia, operando principalmente sobre rutas pampeanas y extendiendo sus vínculos hacia el sur del país. El flujo de dinero proveniente de la actividad ilícita les permitía adquirir vehículos de forma constante, los cuales eran modificados y adaptados para ocultar la droga durante los traslados.

Se determinó además la participación de colaboradores con residencia en el conurbano bonaerense, encargados de realizar estas modificaciones, lo que representa un salto de calidad en la investigación criminal compleja, al lograr desarticular la logística automotriz utilizada para el transporte de estupefacientes.

Asimismo, se confirmó que uno de los principales implicados fue detenido –días antes- en Chile, acusado de tráfico de armas y tenencia de drogas, lo que provocó un reacomodamiento interno en la estructura delictiva.



OPERATIVOS Y RESULTADOS

Siguiendo la trazabilidad del dinero y los movimientos de los sospechosos, se desplegaron operativos simultáneos en las provincias de Buenos Aires, Río Negro y La Pampa.

En territorio pampeano, el personal logró interceptar un vehículo sobre la Ruta Nacional N° 22, en cercanías de La Adela, donde se incautaron 4,4 kilogramos de cocaína y se detuvo a dos personas.

Posteriormente, se hallaron 10 kilogramos adicionales ocultos en un doble fondo del chasis del vehículo, un método de ocultamiento que evidencia el grado de sofisticación de la organización. Con este resultado, estos 14,4 kilogramos secuestrados se suman a los 4,2 kilogramos incautados previamente en Catriló, totalizando 18,6 kilogramos de cocaína que se sacaron de distribución.