El gobierno de La Pampa confirmó un feriado y dos días no laborables

El Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales de La Pampa informó que en noviembre habrá un feriado y dos días no laborables.

El Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales confirmó que en noviembre habrá un feriado nacional y dos días no laborables. La decisión se fundamenta en la Ley Nacional N° 27.399, la Ley Provincial N° 1.975 y el Estatuto Ley N° 643.

El viernes 21 de noviembre será día no laborable con fines turísticos, en cumplimiento de la Ley N° 27.399. De este modo se propicia un puente con el feriado nacional del lunes 24, que se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional (feriado nacional trasladable, por el 20 de noviembre).

Así habrá cuatro días consecutivos sin actividad, desde el viernes 21 hasta el lunes 24 inclusive, para propiciar el turismo en todo el país.

Finalmente, el viernes 28 de noviembre será no laborable para la Administración Pública de La Pampa. Se celebra, justamente, el Día del Agente de la Administración Pública Provincial. Así lo disponen el Estatuto Ley N° 643 y la Ley Provincial N° 1.957.