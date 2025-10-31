Estudiantes de Eduardo Castex disfrutaron dos jornadas en Santa Rosa

El grupo de estudiantes de Eduardo Castex recorrió espacios productivos, culturales y naturales de Santa Rosa, y compartió una experiencia que promueve el encuentro entre las localidades pampeanas.

El programa municipal “Conocé tu Capital” volvió a reunir a jóvenes del interior provincial en una propuesta que tiene mucho de historia, cultura y vida urbana. En esta ocasión, estudiantes de Eduardo Castex disfrutaron de dos días en Santa Rosa, descubrieron lugares emblemáticos y participaron de actividades que fortalecen el vínculo entre la capital y las localidades pampeanas.

Un recorrido para conocer y compartir. El primer día comenzó temprano, con una visita al Mercado Concentrador, donde conocieron el trabajo que diariamente da movimiento al circuito productivo local. Más tarde, el recorrido continuó por el Molino Werner, uno de los símbolos santarroseños que despierta gran atracción.

Tras el almuerzo y una tarde de bowling, el grupo visitó el Centro Municipal de Cultura, la nueva Plaza Cerati y conoció el Parque Lineal, un punto de encuentro para vecinas y vecinos de todas las edades. La jornada cerró en la Reserva Natural Urbana “La Malvina”, con un fogón que permitió compartir experiencias personales y disfrutar del cierre en un ambiente muy propio de la capital.

El segundo día tuvo un enfoque educativo: la delegación recorrió la Universidad Nacional de La Pampa. Esta vez, las chicas y los chicos conocieron la oferta académica, se informaron sobre las carreras que son de su interés y conversaron sobre la vida universitaria en Santa Rosa. La experiencia, antes de volver a Castex, concluyó con un almuerzo en el Comedor Universitario.

Santa Rosa, la capital que queremos

A través del programa “Conocé tu Capital”, la Municipalidad desarrolla, sostiene y potencia una política pública que busca acercar realidades, generar vínculos y fortalecer el sentido de pertenencia entre jóvenes y adultos de toda la provincia.

A través de este programa lanzado en la gestión del intendente Luciano di Nápoli, la capital provincial funciona como punto de encuentro de todos los pampeanos, para compartir experiencias positivas y poner en común todas las potencialidades de la ciudad.