Quién es Nicolás Keenan, el argentino que podría ser primer caballero de Países Bajos

Países Bajos se encuentra en medio de elecciones parlamentarias y, en las generales, se impuso con fuerza el partido Demócratas 66 (D66), cuyo líder es Rob Jetten. El político está en pareja con el deportista argentino Nicolás Keenan, jugador de hockey sobre césped.

El joven de 28 años es hijo del entrenador y exjugador de dicho deporte, Patricio Keenan. Si bien nació en Buenos Aires, el delantero creció entre Italia y España, debido a la profesión de su padre.

Quién es Nicolás Keenan, el posible primer caballero argentino de Países Bajos

Sus primeros pasos los dio luego de cumplir 12 años, en el Club Egara del país ibérico para luego jugar para el equipo argentino Los Leones. Está en pareja con Jetten desde 2022 y a fines de noviembre de 2024 ambos anunciaron su casamiento, aunque sin fijar una fecha.

Luego de jugar la Copa Mundial Juvenil de 2016, Keenan se mudó a La Haya para jugar en el Hockey Club Klein Zwitserland (La Haya), en donde actualmente se desempeña.Su debut fue con la selección mayor en la FIH Pro League 2019 y luego ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de ese año, tras vencer a Canadá en la final.

A pesar de tener la oportunidad de representar internacionalmente a España, decidió ponerse la camiseta argentina para la que ya jugó dos Juegos Olímpicos (Tokio 2021 y París 2024).

Qué pasará ahora en Países Bajos

De momento, el partido centrista D66 obtendría 27 de los 150 escaños del Parlamento, superando al Partido por la Libertad (PVV), reconocido por su orientación ultraderechista.

En los Países Bajos, los sondeos a pie de urna suelen reflejar con bastante precisión la futura composición parlamentaria, aunque la distribución final de escaños podría variar a medida que avance el escrutinio.

Keenan es reconocido en Países Bajos y si Jetten gana las elecciones será el primer ministro «abiertamente gay del país”, de acuerdo con declaraciones del periodista neerlandés Peter Schouten en diálogo con TN.