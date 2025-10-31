viernes 31, octubre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Tres postulantes para el Juzgado de Ejecución de Santa Rosa  

Consejomagistratura examen postulantes juzgadoejecucion 31octubre2025

Tres de los ocho postulantes inscriptos se presentaron, ante el Consejo de la Magistratura, en el concurso para cubrir el cargo de juez titular en Juzgado de Ejecución Penal de la Primera Circunscripción Judicial.

Los actuales jueces sustitutos en ese cargo, María Mónica Graciela Rivero y Edgardo Javier Trombicki y el defensor oficial Claudio Alejandro Martínez Sabio fueron quienes realizaron ayer la prueba de oposición escrita y hoy participaron de las entrevistas personales con los consejeros.

El cuerpo ahora deberá evaluar sus resultados –más la valoración de los antecedentes laborales y académicos de ellos– y luego elevar un dueto o terna, por orden alfabético al Poder Ejecutivo, para que elija un nombre y eleve su pliego a la Cámara de Diputados. El o la elegida reemplazará a Martín Osvaldo Agustín Saravia, actual defensor general de la Provincia.

Para este concurso, el Consejo estuvo conformado por el ministro del Superior Tribunal y presidente, Fabricio Luis Losi, en representación del Poder Judicial; el director general de Justicia, Marcos Augusto González, por el Poder Ejecutivo; el diputado Hernández Pérez Araujo, en nombre del Poder Legislativo; y el abogado Marcos Luis Paz, por los abogados de la matrícula.

El juez de ejecución tiene por competencias juzgar en las cuestiones relativas a la ejecución de la pena; en la solicitud de libertad condicional; en los supuestos previstos por la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, y las que en su consecuencia se dicten; en los incidentes y cuestiones suscitadas en la etapa de ejecución; en la extinción o modificación de la pena, con motivo de la vigencia de la ley penal más benigna; en la determinación de las condiciones para la prisión domiciliaria; y  en la observancia de las reglas de conducta impuestas al concederse el beneficio de condenación de ejecución condicional.

