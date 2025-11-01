Asesinaron a tiros a un hombre en Toay y hay un detenido

Un joven de 29 años fue asesinado de al menos tres disparos en la ciudad de Toay, durante la madrugada de este sábado. El cuerpo de la víctima fue hallado sin vida en la vía pública. El hecho ocurrió alrededor de las 3:55 en la esquina de O’Higgins e Italia, donde personal policial acudió luego de que vecinos escucharan detonaciones.

Al llegar, los efectivos constataron la presencia de un cuerpo tendido en el suelo, identificado posteriormente como Emiliano Alexis Juárez Castillos, quien ya no presentaba signos vitales, publicó el diario La Arena.

Las primeras tareas de investigación, de acuerdo con la información oficial a la que accedió el sitio Toay Noticias, permitieron establecer que el episodio se habría originado minutos antes en una vivienda cercana, perteneciente a la familia Feininger Maidana.

Efectivos policiales y personal de la Agencia de Investigación Científica, perteneciente al Ministerio Público Fiscal, realizaron pericias en esa vivienda, que vincularon el trayecto que recorrió la víctima con huellas halladas en el predio.

Ingresó armado

El propietario del domicilio, Rodolfo Fabricio Feininger (47 años), manifestó ante la policía que Juárez Castillos habría ingresado a su vivienda armado con un cuchillo y amenazado a su familia, por lo que tomó un revólver calibre 38 y efectuó tres disparos. El joven habría salido caminando del lugar antes de caer a pocos metros.

Feininger fue aprehendido de inmediato y trasladado a la dependencia policial de Toay, mientras se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes bajo la intervención de la Fiscalía de Personas, a cargo de Andrés Torino.

En el lugar trabajaron también el jefe de Policía, Claudio Cano, autoridades de la Unidad Regional I. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del hecho y la legítima defensa alegada por el detenido.